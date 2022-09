Quattro università di Milano unite per trasformare la città

Cambiare il volto della città metropolitana puntando su innovazione e rigenerazione urbana. È questo il principale obiettivo di Musa (acronimo di Multilayered urban sustainability action), il patto tra l’Università di Milano-Bicocca, il Politecnico di Milano, l’Università Bocconi e l’Università Statale di Milano.

Il piano, presentato martedì 6 settembre alla Bicocca, ateneo che lo promuove, vuole che l'area metropolitana diventi un ecosistema di innovazione e rigenerazione urbana. Per raggiungere questo scopo, come si legge in una nota degli organizzatori, Musa prevede azioni come "sviluppare soluzioni smart per l’energia rinnovabile e la gestione dei rifiuti, studiare nuovi modelli di mobilità green, creare un polo di incubazione e accelerazione per startup, ottimizzare l’utilizzo dei big data per la salute e il benessere dei cittadini, mettere a punto nuove soluzioni di finanza sostenibile e creare le condizioni per una società sempre più inclusiva e libera da disuguaglianze".

Il progetto è stato introdotto alla presenza dei rettori dei quattro atenei, Giovanna Iannantuoni (Università di Milano-Bicocca), Ferruccio Resta (Politecnico di Milano), Gianmario Verona (Università Bocconi), Elio Franzini (Università Statale di Milano), del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dell’assessore per l'Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione di regione Lombardia, Fabrizio Sala, del sindaco di Milano, Beppe Sala, e del presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti. Musa durerà 3 anni e utilizzerà un investimento complessivo di 116 milioni di euro, finanziato per 110 milioni dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le risorse serviranno a finanziare la ricerca applicata, la formazione e il trasferimento tecnologico e di conoscenze, con l’obiettivo di ridurre il divario tra mondo accademico e tessuto produttivo.

"Grazie all’alleanza tra le quattro maggiori università milanesi, al sostegno di istituzioni come regione Lombardia, comune di Milano e Fondazione Cariplo e alla partnership con società e imprese del territorio, il progetto Musa ha l’ambizione di trasformare l’area metropolitana in un ecosistema di innovazione per la rigenerazione urbana, diventando un modello nazionale ed europeo - ha detto Giovanna Iannantuoni, rettrice di Milano-Bicocca -. Con i fondi garantiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il progetto inciderà sulla formazione superiore, sulla specializzazione e sulla ricerca, con un impatto significativo anche sulle filiere industriali produttive, agendo in diversi ambiti, da quello sociale a quello tecnologico e digitale, dall’ambiente all’economia".