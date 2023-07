I luoghi di Milano che riaprono dopo il maltempo

Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità. A partire da oggi, giovedì 27 luglio, a Milano riaprono musei e sedi espositive che erano stati chiusi per le conseguenze del maltempo.

"In seguito alle verifiche tecniche e ad alcuni interventi che si sono resi necessari per ripristinare la sicurezza di alcune sedi - si legge in una nota di Palazzo Marino - Palazzo Reale, Pac e i Musei civici, compreso il Castello Sforzesco, saranno regolarmente aperti al pubblico".

A causa della chiusura dei parchi in cui hanno sede, restano invece chiusi al pubblico il Museo di Storia Naturale, il Planetario e l'Acquario civico. Rimangono infatti inaccessibili gli spazi verdi della città. "Ricordo - aveva scritto il sindaco Beppe Sala - che i parchi sono e resteranno chiusi fino a quando non avremo certezza che saranno fruibili in piena sicurezza. È di grande importanza che anche le aree verdi alberate e i parchi non recintati non vengano frequentati nei prossimi giorni".

Sempre per via del maltempo, in città sono stati chiusi anche 11 scuole dell'infanzia e tre nidi, dove c'erano centri estivi e dove dopo il nubifragio erano state segnalate infiltrazioni di acqua e alberi caduti.