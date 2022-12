I musei aperti a Milano il giorno di capodanno (e quali sono gratis)

Per chi vuole muovere i primi passi del 2023 circondato dalla bellezza di quadri, sculture e installazioni, a Milano molti musei rimangono aperti anche l'1 gennaio, capodanno. Tra questi alcuni sono anche a costo zero.

I musei aperti a capodanno a Milano

Anche il 1° e il 6 gennaio 2023 rimangono visitabili Pac, Palazzo Reale (con le mostre del pittore fiammingo Bosch e del surrealista Max Ernst, dalle 14.30 alle 19.30), la Casa della Memoria, il Mudec, la Pinacoteca di Brera e la Fabbrica del Vapore.

I musei gratis a capodanno

Cultura gratis per tutti e tutte. Il 1° gennaio aprono gratuitamente la Pinacoteca di Brera, dalle 10 alle 17 (con prenotazione obbligatoria); la mostra sulla Pietà di Michelangelo a Palazzo Reale; e l'esposizione permanente del Museo delle culture (Mudec).

I musei aperti durante le feste a Milano

Da martedì a domenica, salvo il 1° gennaio, sono aperti tutti musei civici: Museo del Novecento, Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Gam | Galleria d'Arte Moderna, Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento, Casa Museo Boschi Di Stefano, Museo Nazionale di Storia Naturale e Acquario civico. Nelle sedi l'ultimo ingresso è consentito fino a un'ora prima della chiusura.

Domenica al museo

Fatta eccezione per la Pinacoteca di Brera, che apre gratis a capodanno, la 'Domenica al museo' slitta all’8 gennaio per tutti i musei civici e per il Museo d’arte della Fondazione Luigi Rovati, le Gallerie d'Italia e Armani Silos, dove si potrà entrare senza pagare il biglietto.