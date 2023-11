I quattro musei di Milano che riceveranno sostegno dalla regione

Otto musei lombardi hanno ricevuto il riconoscimento da parte della regione per il 2023, quattro sono a Milano. Le targhe sono state consegnate dall’assessora alla cultura Francesca Caruso, durante l’evento RiconosciLo!. A essere meritevoli, a Milano, la Fondazione Rovati, Palazzo Morando, il Meet Digital Culture Center e il Museo Universitario delle scienze antropologiche, mediche e forensi per i diritti umani. Riconoscimento anche alla Quadreria Crivelli di Trezzo sull’Adda.

Ma cosa significa? I musei che ricevono la simbolica targa, hanno il riconoscimento dell’identità del sistema museale come istituto autonomo operante sul territorio. Inoltre, viene valorizzata la qualità (definita con un logo) e viene attivato un percorso a sostegno delle piccole realtà. “L’azione della regione è incentrata sulla concezione del museo come presidio fondamentale per una conoscenza diffusa e luogo di conservazione del patrimonio e della memoria”, afferma l’assessora.

A ricevere il riconoscimento in Lombardia anche il Museo diocesano di Brescia, Casa Macchi a Morazzone in provincia di Varese e il Castello delle storie di montagna di Sondrio. Con questi nuovi 8 ingressi, il totale dei musei riconosciuti nella regione è 201.