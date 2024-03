C'è un nuovo museo di Milano nella rete musei dell'Unesco

Entra a far parte della rete mondiale Unesco dei musei dell’acqua la Centrale dell’Acqua di Milano, il luogo che racconta la storia di Mm. Lo ha annunciato la stessa Mm nella giornata di mercoledì 20 marzo.

Inoltre, durante la giornata mondiale dell’acqua la Centrale dell’Acqua di piazza Diocleziano 5 ospiterà la cerimonia di premiazione del World Water Day Photo Contest 2024, concorso sui temi dell'acqua aperto a tutti i fotografi del mondo, amatoriali o professionisti (l’appuntamento è per venerdì 22 marzo alle ore 20).

La Giornata Mondiale dell’Acqua è istituita dalle Nazioni Unite per riflettere e agire per migliorare la cura e la gestione razionale ed equa della risorsa idrica; quest'anno con un'attenzione particolare all'accessibilità dell'acqua come fattore di pace e risoluzione dei conflitti.

La centrale dell’acqua di Milano: cos’è

La Centrale dell’Acqua di Milano nasce nel 1906 allo scopo di rendere la rete dell’acquedotto milanese ancora più efficiente. Nella seconda metà del secolo la struttura venne dismessa e passarono diversi anni prima che MM riuscisse a realizzare il sogno di restaurarla completamente per restituirla ai cittadini, il 4 luglio 2018. Oggi ospita mostre, laboratori e dibattiti grazie ad un ricco palinsesto per adulti e bambini. E’ aperta lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19.30, con ingresso è gratuito.