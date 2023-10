Il "no" di Sgarbi al museo di arte digitale nell'ex albergo diurno

No al museo di arte digitale all'interno dell'ex albergo diurno di Porta Venezia, per il quale il ministero della cultura aveva stanziato 6 milioni di euro in vista del restauro. Lo ha detto Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura. L'idea del museo di arte digitale era venuta quando il ministro era Dario Franceschini, ma Sgarbi domenica l'ha bocciata, suggerendo invece che all'ex diurno si allestisca un museo di arti decorative e industriali, anche perché il luogo (progettato nel 1925 da Piero Portaluppi) è caratterizzato da arredi in stile Art Déco.

"Ciò che è digitale - ha detto Sgarbi - non può comportare alterazione degli spazi, intrusioni di elementi tecnologici e l'abbattimento dei cubicoli dei bagni. L'arte digitale è immateriale e non può farsi spazio a colpi di piccone". Di qui l'invito alla sovrintendente Emanuela Carpani di essere "rigorosa nel restauro", e l'annuncio che verrà convocata Ilaria Bonacossa, direttrice del museo, per "richiamarla all'obbligo di non subordinare al progetto museale la dignità monumentale del sito, che forse sarebbe meglio vocato a un museo di arti decorative e industriali necessario a Milano". Per Sgarbi, un museo di arte digitale può stare meglio "in uno spazio neutrale".

Risale all'agosto del 2021 l'annuncio, da parte di Franceschini, che il nuovo museo nazionale di arte digitale avrebbe avuto sede nell'ex diurno. A febbraio del 2022 la giunta milanese aveva riconosciuto l'interesse pubblico per l'iniziativa, poco dopo la nomina di Bonacossa a direttrice. Ora lo stop di Sgarbi.