Milano avrà una "Museo Card": 15 euro all'anno per entrare in tutti i musei

Costerà 15 euro e consentirà al possessore di visitare tutti i musei civici milanesi, per un anno intero. È la nuova 'Museo Card' che la giunta milanese ha approvato giovedì 9 novembre. La novità è stata anticipata da Tommaso Sacchi, assessore alla cultura, alla presentazione dell'indagine sui consumi culturali a Milano e in Italia. Grazie alla tessera, per un anno, i possessori potranno entrare liberamente nei 6 musei civici milanesi: Galleria d’Arte Moderna, Musei del Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Museo del Novecento, Museo di Storia Naturale e Acquario Civico. Il costo della tessera si 'ammortizza' dopo 3 ingressi. Non è tutto, perché la tessera consentirà anche uno sconto del 20% sulle mostre di Palazzo Reale, Padiglione d'Arte Contemporanea e Fabbrica del Vapore.

"È uno strumento semplicissimo e innovativo, porterà vantaggi anche all'interno del bilancio", ha detto Sacchi: "Ho fortemente voluto questo nuovo abbonamento a prezzo calmierato per avvicinare il più possibile i milanesi ai nostri istituti culturali e alle nostre ampie e preziose collezioni, oltre che per invitarli a visitare tutte le mostre con uno sconto del 20%. Le collezioni civiche appartengono ai milanesi, che le hanno costruite nel tempo con acquisti o generose donazioni, e conservano un patrimonio di memoria, storia, arte e bellezza che potrà essere conosciuto o meglio approfondito".

City Pass di 3 giorni per i turisti

Non è l'unica recente novità sul fronte del turismo e dei musei per Milano. A fine ottobre, infatti, è stata lanciata l'app 'City Pass', che, al prezzo di 60 o 90 euro, consente al turista, per tre giorni, di viaggiare liberamente sui mezzi pubblici ed entrare in Duomo, nei 6 musei civici e in 7 o 14 musei convenzionati. E Milano è la città italiana in cui si spende di più in cultura. Secondo i dati sui consumi culturali, elaborati dall'Osservatorio per Book City, alcuni dei quali sono stati anticipati qualche giorno fa, a Milano si spende più del 10% della spesa nazionale per i consumi culturali: libri, teatro, opera e così via. Ma la percentuale sale a più del 25% per l'opera lirica e al 27% per le visite alle mostre.