A Milano arriva il "museo" di Ikea (per il Fuorisalone)

Uno spazio che ripercorre la storia di Ikea. È quello che verrà allestito all’interno del padiglione Visconti, in via Tortona 58 a Milano, durante i giorni del Fuorisalone.

All'interno dello spazio ci saranno tutti i prodotti che dagli anni Cinquanta a oggi hanno contribuito al successo del brand svedese, portando alla crescita di nuovi trend e nuovi modi di vivere la casa. Saranno infatti esposti numerosi elementi d’arredo che hanno caratterizzato in passato del colosso dell'arredamento e che rappresentano stili e tendenze della loro epoca, molti dei quali provenienti dall’Ikea Museum di Älmhult in Svezia, e non più in vendita nei negozi. Un tuffo nel passato per comprendere come, da sempre, IKEA lavora per migliorare la vita in casa delle persone offrendo prodotti che hanno saputo rispondere alle esigenze abitative di epoche diverse.

Non solo, verranno esposti anche oggetti della nuova collezione, ma anche installazioni legate ai quattro elementi della natura (terra, acqua, fuoco, vento) che "offriranno al visitatore un’esperienza sensoriale altamente coinvolgente, che aprirà ad una riflessione su come il futuro della vita in casa non possa prescindere dal rispetto del luogo che ci ospita, il pianeta", precisano da Ikea.

"In Ikea, il nostro passato è sempre stato ispirato dalle possibilità del futuro e il nostro futuro è definito dai nostri successi nel passato - ha detto Johan Ejdemo, global design manager di Ikea. Questa nuova collezione ci ha dato la possibilità di riscoprire alcuni pezzi di design del nostro archivio - un'ampia selezione di icone senza tempo - e riproporli in chiave attuale. Siamo entusiasti di mostrare il risultato di questa esplorazione ai visitatori del Fuorisalone".