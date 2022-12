Piscine di palloncini e maxi gonfiabili: a Milano arriva Balloon museum

Palloncini e gonfiabili tra cui muoversi e da esplorare. È la mostra Balloon Museum - Pop Air, in arrivo al Superstudio di via Tortona, 27 a Milano, venerdì 23 dicembre.

I visitatori potranno immergersi nelle installazioni, accolte in uno spazio di 6mila metri quadri, con un milione di palline e 400mila palloncini, oltre a proiezioni, suoni e luci. Al centro un'innovativa espressione artistica che utilizza oggetti pieni di aria, come appunto piccoli palloni, per creare un ambiente dove è possibile giocare e liberare la propria immaginazione.

18 in tutto gli artisti e i collettivi d'arte internazionali che espongono in questa mostra. Tra loro Max Streicher con il suo Silenus, un gigante addormentato che grazie alla tecnologia gonfiabile sembra respirare. Lungo il percorso anche enormi cuscini rossi a forma di nodo, stanze dove perdere l'orientamento e architetture piene di aria. E ancora, una fontana gonfiabile, universi psichedelici e globi fluttuanti.

Le info sulla mostra a Milano

Balloon Museum - Pop Air sarà visitabile fino al 12 febbraio 2023, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 21 e domenica dalle 9 alle 21 . Dal 23 dicembre al 12 febbraio dalle 9 alle 23; dal 24 al 31 dicembre dalle 9 alle 19; il 25 dicembre dalle 15 alle 22; e l'1 gennaio dalle 9 alle 23. L'ultimo ingresso è sempre un'ora prima dell'orario di chiusura. I costi dei biglietti vanno da 14 (ridotto) a 20 euro (intero).