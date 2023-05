Alberi in piazzale Baiamonti, l'Anpi non molla: "Il museo della Resistenza va fatto qui"

Il museo della Resistenza deve essere fatto in piazzale Baiamonti, il luogo prescelto e selezionato da tempo. Lo ha dichiarato Roberto Cenati, presidente provinciale dell'Anpi di Milano, a margine della deposizione di corone in via Fatebenefratelli, presso la questura, in memoria del 51esimo anniversario della morte del commissario Luigi Calabresi e del 50esimo anniversario della strage avvenuta proprio lì, alla prima commemorazione di Calabresi, in cui morirono quattro persone.

"Siamo contenti - ha detto Cenati - che si realizzi, dopo 80 anni, il museo nazionale della Resistenza nel luogo prescelto. Ci siamo battuti per cinque anni per evitare che il museo fosse alla Casa della Memoria di via Confalonieri. Abbiamo accolto con grande favore il fatto che fosse realizzato un museo degno di questo nome nel luogo indicato". Penati si schiera dunque "per mantenere la decisione assunta dall'amministrazione comunale".

Il presidio dei cittadini

In queste settimane, decine di migliaia di persone hanno firmato una petizione con cui si chiede di evitare la costruzione del museo in piazzale Baiamonti (dovrebbe essere una piramide "sorella", e più piccola, di quella al lato opposto della piazza, che ospita Fondazione Feltrinelli e Microsoft). Il motivo dell'opposizione sta nel fatto che, nell'area, si trovano alcuni tigli e un glicine che verrebbero abbattuti. Per sabato 20 maggio, alle 5 di pomeriggio, è stato indetto un presidio a cui, tra gli altri, parteciperanno Germano Lanzoni (del 'Milanese Imbruttito') e Elio (del gruppo Elio e le Storie Tese).

Di recente, prima il consiglio comunale e poi il consiglio di Municipio 1 si sono espressi per una modifica del progetto che 'salvi' il museo della Resistenza ma anche gli alberi presenti in loco. Questa modifica, però, deve essere richiesta al Ministero dei Beni Culturali, perché il progetto è già in fase esecutiva.