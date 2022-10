Mustafà, il migrante creduto morto che da anni si era 'perso' per Milano

Era arrivato in Italia quando aveva solo 17 anni. In testa, come tanti altri migranti, il sogno di una vita migliore. Ma per sei anni la sua esistenza fuori dall'Africa è stata totalmente diversa da come la immaginava, fatta di clandestinità enotti per strada. Questa la storia di Mustafà, un 23enne della Guinea, che i parenti credevano morto, ma che ora potrà tornare dalla sua famiglia.

'Perso per Milano', senza un lavoro, senza documenti, né una casa, il giovane ha vissuto come senzatetto per diversi anni, fino a quando lo scorso giugno è stato trovato in stato confusionale e in precarie condizioni igieniche. Accompagnato all'ospedale Niguarda, è stato affidato alle cure del centro di etnopsichiatria.

Intanto l'ufficio immigrazione della questura di Milano e il consolato della Guinea hanno lavorato con l'ospedale per cercare di dare un identità a quel ragazzo. Dopo molte difficoltà, il console della Guinea è riuscito a rintracciare a Conakry, la capitale, la famiglia di Mustafà, che lo riteneva morto. Dopo averlo cercato per tanti anni, infatti, i suoi genitori avevano perso le speranze di trovare il figlio, che non aveva più contatti con nessun altro della famiglia. A quel punto i poliziotti hanno organizzato il suo rientro con un volo di linea a Conakry, dove troverà ad aspettarlo tutta la sua famiglia.