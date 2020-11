NABA, al via il nuovo Open Day in Streaming e il bando di concorso dedicato ai talenti

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti apre virtualmente le sue porte ai futuri talenti creativi per far scoprire loro l'offerta formativa. L’Accademia si presenterà, infatti, in un Open Day in Streaming sabato 12 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 17.30, permettendo a tutti di avvicinarsi al mondo NABA, approfondire i percorsi formativi nelle Aree Communication and Graphic Design, Design, Fashion Design, Media Design and New Technologies, Set Design e Visual Arts, e scoprire quanto studiare in Accademia possa offrire, da 40 anni, un percorso solido per la propria carriera professionale.

Un anno speciale

Proprio il 2020 è infatti l’anno del 40esimo anniversario di NABA, che viene celebrato con una campagna ADV dedicata: “Twice as Twenty 20+20=40”. Grazie all’utilizzo di un’avanzata piattaforma digitale, altamente interattiva, gli studenti italiani e internazionali interessati potranno conoscere l’ampia offerta formativa dei campus di Milano e Roma, visionare una selezione dei migliori progetti realizzati dagli studenti e venire a conoscenza dei numerosi servizi disponibili.

Nel corso dell’evento, gli Area Leader e i Course Leader dell’Accademia si alterneranno con dirette video durante le quali sarà possibile interagire direttamente con la Faculty NABA, che presenterà i corsi di primo e secondo livello, per i quali l’Accademia rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari. Per entrare più nel dettaglio e avere un confronto formativo personalizzato sarà possibile anche prenotare un colloquio telefonico con l’Ufficio Orientamento che si potrà effettuare entro un’ora dalla richiesta, durante il quale ricevere tutte le informazioni necessarie riguardo all’ammissione, alle borse di studio, agli alloggi, alle strutture e ai servizi disponibili. Inoltre, saranno disponibili alcune room dedicate all’orientamento sulla piattaforma Zoom, che resteranno aperte durante l’intero Open Day, dove gli studenti potranno soddisfare ogni curiosità, in qualsiasi momento vorranno collegarsi.