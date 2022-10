Caro energia, il prossimo Natale di Milano avrà meno luci

Un Natale più sobrio, con meno luci. Questo l'effetto del caro energia sulle prossime festività di Milano. A spiegare come gli allestimenti natalizi per le feste dovranno essere, necessariamente, sottotono è stato il sindaco Beppe Sala.

“Le luminarie a Natale saranno ovviamente più contenute, a led, magari con orari un po’ più ridotti. Però penso che debbano rimanere”, ha detto il primo cittadino mercoledì 6 ottobre a margine dell’inaugurazione di 'Campo Sette' nel piazzale dello Sport, rispondendo ai giornalisti che gli domandano se Milano manterrà le luminarie di Natale nonostante la crisi energetica. Quanto alla collaborazione sul tema tra il Comune, Politecnico e A2a, Sala ha risposto: “Continua anche in termini di consigli a famiglie e imprese su come risparmiare perché non eravamo abituati. Credo che ne verrò fuori qualcosa di buono”.

"Ho sentito il ministro Cingolani poco fa - ha aggiunto il sindaco a proposito della crisi energetica -. Volevo capire quando sarebbero usciti col decreto per regolamentare di base le fonti energetiche. Mi ha detto che il decreto è praticamente pronto. Credo che entro domani uscirà”. “Anche perché in Lombardia dal 15 ottobre dovremmo accendere i riscaldamenti - ha proseguito Sala -. Penso e mi auguro, visto il clima, che ci sarà un ritardo nell’accensione. Però voglio vedere con calma il decreto e da quello vedere cosa possiamo fare di particolare”.