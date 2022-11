Mercatini, 19 alberi e luminarie: ecco il Natale di Milano

19 alberi di Natale, mercatini in piazza Duomo e gl immancabili Oh Bej! Oh Bej!. Questo il programma per Natale 2022 a Milano.

Mercatini in piazza Duomo

Dal 1° dicembre al 6 gennaio torna il mercatino di Natale di piazza del Duomo. Aperte dalle ore 8.30 alle 22, le casette in legno che riproducono un classico paesino di Natale lombardo ospiteranno 78 espositori. In vendita prodotti alimentari d’eccellenza e articoli artigianali. Il Mercatino si svilupperà sul primo tratto di corso Vittorio Emanuele II, sul retro della Cattedrale e su via Carlo Maria Martini.

Nell’area manifestazioni sarà possibile ammirare un presepe a grandezza naturale, mentre dall’altro lato sarà allestito un teatrino permanente per le iniziative in calendario. Tema conduttore delle attività sarà 'Pace in terra – pace con la terra – rispetto – meraviglia – condivisione'. Tra le iniziative proposte, anche le letterine a Babbo Natale: i bambini potranno scegliere i giochi esposti dal 1° al 15 dicembre e li riceveranno la mattina di Natale.

Oh Bej! Oh Bej!

Da mercoledì 7 dicembre torna la fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, immancabile appuntamento nel calendario del Natale a Milano. Ad ospitare le 290 postazioni degli espositori della Fiera di Sant’Ambrogio sarà ancora il perimetro del Castello Sforzesco, nel tratto compreso tra viale Gadio, piazza Castello e via Minghetti. Prodotti di artigianato locale e alimentari, caldarroste, dolci, libri usati, quadri, fiori, giocattoli e addobbi natalizi attendono i milanesi fino a sabato 10 dicembre.

Alberi di Natale

In città ci saranno 19 abeti, incluso quello in piazza Duomo, quest'anno allestito da Swarovski. Oltre agli alberi piazze e vie accoglieranno anche installazioni suggestive. Il Comune promette anche attenzione alla sostenibilità ambientale, tra luci a led a basso consumo energetico, materiali sostenibili, strutture riutilizzabili, iniziative sociali e solidali e progetti creativi coinvolgenti.



I 19 progetti del Natale degli Alberi saranno nei seguenti luoghi: Galleria Vittorio Emanuele (Swarovski), piazza Duomo (Veralab), piazza della Scala (Dior), piazza Diaz, via Muratori, piazzale Cadorna, piazzale Archinto, via Tolstoi/angolo via Savona, piazza Olivetti, via Flaminio e Arco della Pace (Dils), via Statuto/ang. Largo La Foppa (Acqua di Parma), piazza Cordusio (Chanel), piazza San Carlo (Wopta), piazza XXV aprile (Subaru), piazza XXIV maggio (Plenitude+Be Charge), Corso Garibaldi (A2A), piazza Duca d’Aosta (Grandi Stazioni Retail) e piazza Tre Torri (City Life, con Disney per Make-A-Wish).

Luminarie

Installazioni luminose e filari di luci sono previsti nelle vie del centro, ma non solo. In via Manzoni e via Santa Margherita Dior creerà coppie di ramoscelli curvilinei e via Santa Rita da Cascia con fili di luci e soggetti che ricordano delle foglie; Chanel proporrà cascate luminose e stelle per viale Affori; Wopta stelle cadenti per piazza Fortunato. City Life, con The Walt Disney Company Italia, allestirà con stelle 3D sospese in orizzontale Galleria Ferrieri, in piazza Tre Torri posizionerà medaglioni luminosi raffiguranti personaggi Disney e illuminerà via Albani con stelle comete.

Nexi, inoltre, allestirà un tetto di luce con pannelli luminosi di diversa gradazione di azzurro in via Piero della Francesca e in via Poliziano e proporrà un tris di stelle per via Masolino da Panicale e via Michelino da Besozzo. Veralab, oltre all'albero di piazza Duomo, farà brillare via Guido d’Arezzo con un tetto luminoso bianco e rosa e via Saverio Griffini con stelle comete. A queste installazioni luminose si andranno ad aggiungere i progetti sviluppati dalle Associazioni di Via con il contributo economico del Comune.