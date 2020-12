Un Natale "made in Lombardia": la regione (e i vip) al fianco dei negozi lombardi

Il marchio lombardo sul Natale. Con le firme di Iginio Massari, Germani Lanzoni - il milanese imbuttito -, Martina Colombari e Attilio Fontana. "Sostenere i negozi della nostra regione e acquistare prodotti 'made in Lombardia'. Mai come in questo momento infatti è giusto e necessario dare un sostegno concreto alle nostre imprese e ai nostri commercianti", l'appello firmato proprio dal governatore in vista delle ultime ore disponibili per la ricerca di un regalo o per far la spesa in vista del pranzo di Natale.

"Penso, solo per fare alcune citazioni, al Grana Padano, il prodotto Dop più consumato del mondo - ha aggiunto Fontana - alle bollicine della Franciacorta, alla bresaola della Valtellina, al salame di Varzi. E l'elenco potrebbe essere lunghissimo. L'importante è che i doni e i prodotti della tavola natalizia generino un beneficio economico al nostro sistema economico".

E proprio in questa direzione va la campagna mediatica realizzata dalla Regione insieme a confcommercio e confesercenti Lombardia che vede protagonisti il re dei pasticcieri, l'ex miss Italia e Lanzoni. Chiaro e inequivocabile il messaggio lanciato in un video da Massari che, immortalato mentre sta terminando la preparazione di un dolce, ricorda: "Tutti possiamo fare la nostra parte. Questo Natale acquista e ordina nei negozi della Lombardia".