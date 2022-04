Scritte contro Draghi, la Nato e il Pd a Milano

Polemiche per il 25 Aprile. Una scritta contro Draghi, la Nato e il Pd è comparsa su un muro nei pressi della metropolitana di Porta Venezia. "No Draghi, No Nato, No Pd. Guerra agli aggressori" recita la scritta, che è in corso di cancellazione. Sul posto la polizia di Stato per i rilievi.

Nei vari quartieri della città in mattinata sono iniziate una una serie di cortei, giri in bici, deposizioni di corone e manifestazioni organizzati dalle sezioni locali dell'Anpi in occasione del 25 aprile, che si sono svolti tranquillamente, ma in cui non sono mancati alcuni striscioni contro la guerra ma anche contro la fornitura di armi da parte della Nato all'Ucraina.

"No alla guerra. Nato giù le mani dalle armi" è una delle scritte che tenevano in mano alcuni dei partecipanti al corteo di Crescenzago dove hanno sfilato un centinaio di persone, diverse con le bandiere del Pd, e con cui ha sfilato anche la banda degli ottoni. Il sindaco Beppe Sala poche ore prima si era duramente rivolto a chi critica la Nato: "Non capisco quelli che cercano dei distinguo, come se i 70 anni di storia del nostro Paese non dimostrassero che noi apparteniamo a quella alleanza atlantica - ha detto a margine della deposizione delle corone davanti al Comune -, che ci riconosciamo nei valori dell'Occidente e della Nato. Per me è una contestazione folle".