Scuole e negozi aperti, stress test per i mezzi: 100 navette in strada, metro chiusa 40 volte

Stress test superato, quasi in pieno, per i mezzi pubblici meneghini. Lunedì 25 gennaio, giorno in cui - con il passaggio in zona arancione - a Milano hanno riaperto i negozi e i ragazzi delle superiori sono tornati a scuola, le linee Atm hanno retto l'urto.

Per evitare folla e assembramenti su bus, tram e metro, il comune di Milano e la Prefettura hanno cercato di dettare nuovi orari, letteralmente, alla città, con i negozi aperti dalle 10 in poi e gli uffici dalle 9.30.

Atm, dal canto suo, ha invece potenziato le corse e - si legge in una nota della società di Foro Bonaparte - messo in strada "cento navette per collegare 30 istituti scolastici milanesi tra i più frequentati" alle fermate delle metropolitane, proprio per evitare che anche gli studenti salissero sui bus. "Oltre 400 le persone di assistenza Atm alle fermate e nelle principali stazioni di interscambio per indirizzare i flussi degli studenti", hanno sottolineato ancora da Atm, spiegando che "in generale la situazione è stata regolare su tutta la rete".

Qualche problema in più si è invece verificato, come prevedibile, in metropolitana. Negli orari di punta, tra le 7 e le 10, i "controllori" hanno dovuto chiudere una quarantina di volte gli accessi per rispettare il limite del 50% di capienza consentito nei vagoni delle metropolitane. La società che gestisce il trasporto pubblico meneghino domenica aveva fatto sapere di aver previsto 1.200 corse in più su tutte la rete, di cui 800 dedicate proprio agli studenti. E aveva invitato i passeggeri a evitare, se possibile, gli orari di punta.