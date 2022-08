La siccità non molla: torna a scendere l'acqua dei Navigli

Le piogge di settimana scorsa non sono bastate per risolvere il problema della siccità e per questo tornerà a scendere l'acqua nel Naviglio Martesana. Il consorzio dell’Adda, dato il continuo calo dei livelli del lago di Como, ha disposto la riduzione delle portate derivate. Tradotto? Il flusso della Martesana, già scarso, si abbasserà da 6,4 a 4,8 metri cubi al secondo.

La misura, già attiva, è scattata nella mattinata di venerdì 26 agosto ma già nei giorni scorsi è stato abbassato sia il livello del canale Villoresi che del Naviglio Grande sempre a causa della siccità. I due canali artificiali, infatti, traggono acqua dal lago Maggiore e il bacino, nonostante le piogge dei giorni scorsi, è ancora in forte sofferenza(circa 70 centimetri sotto la media del periodo). La portata del Villoresi è stata ridotta da 11,5 metri cubi al secondo a 4,5; il Naviglio, fino a pochi giorni fa a portata massima, è sceso fino a 37 mc/s.

Le manovre di aumento della portata erano scattate lo scorso 18 agosto e l'acqua era stata destinata a soddisfare i bisogni irrigui delle risaie, coltivazioni che necessitano ancora di acqua.