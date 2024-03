I Navigli rimarranno ancora senz'acqua (a causa del maltempo)

Il Naviglio rimarrà ancora un po’ senz’acqua. Il consorzio Est Ticino Villoresi ha deliberato il posticipo della reimmissione dell’acqua nei Navigli occidentali per consentire la chiusura dei lavori di ripristino delle sponde in corso, sospesi per diversi giorni a causa delle piogge intense delle ultime settimane.

Nel Naviglio Grande l’acqua rientrerà il prossimo 21 aprile mentre nel Pavese il 22 aprile. Lungo il Bereguardo l’asciutta totale terminerà invece già in data 8 aprile. “È per il Consorzio necessario completare quanto pianificato nel corso di quest’asciutta sui Navigli Grande e di Pavia: le due settimane in più serviranno per chiudere, infatti, le attività in modo che in autunno si prosegua, rispetto a quanto avviato, solo lungo il Bereguardo, come già inizialmente programmato”, si legge.

Da fine 2023 sono in corso i recuperi delle sponde lungo il Naviglio Grande, da Vermezzo a Milano, lungo il Naviglio Pavese da Milano a Vellezzo Bellini e lungo il Naviglio Bereguardo a Motta Visconti.