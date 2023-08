Ecco perché c'è (ancora) così poca acqua nel Naviglio

È basso il livello del Naviglio Grande a Milano. Il motivo è uno solo: c'è poca acqua nel Lago Maggiore, il bacino che lo alimenta. Le piogge della tarda primavera hanno gonfiato il livello del Verbano ma una volta esauritesi il livello del Lago ha iniziato a scendere lentamente e costantemente. Questo perché se le precipitazioni hanno continuato a interessare Milano, ciò non è accaduto tra Sesto Calende e Locarno.

Il livello dell'acqua si è prima attestato sotto la media del periodo (dato registrato il 28 giugno), successivamente (il 10 agosto) il Verbano ha raggiunto il livello più basso di quest'anno: -53,5 cm sullo zero idrometrico. Praticamente un metro e dieci centimetri sotto il livello medio. Una situazione persino peggiore a quella dell'agosto 2022 quando il lago "galleggiava" costantemente tra quota -28 e -32.

Una situazione che ha fatto scattare manovre straordinarie. In breve: è stata tagliata l'acqua a canale Villoresi e Naviglio Grande, ma anche al Ticino. "Essendo il livello del Lago Maggiore sceso a -37 cm, il Consorzio del Ticino, nel Comitato di regolazione tenutosi il 10 agosto pomeriggio, ha disposto per la mattina di venerdì 11 agosto una drastica diminuzione delle portate erogate dal bacino lacuale - ha fatto sapere il Consorzio Est Ticino-Villoresi in una nota -. La portata disponibile per ETVilloresi è ora complessivamente pari a 21 mc/s; in mattinata sono state effettuate le manovre di riduzione che hanno portato il Naviglio Grande da 18.5 mc/s a 13 mc/s e il Canale Villoresi da 42 mc/s a 8 mc/s".

Non è chiaro come evolverà la situazione. Attualmente nel bacino tra Lombardia, Piemonte e Svizzera entrano 92 metri cubi d'acqua al secondo e ne escono circa 60. Una situazione pressoché stazionaria. Se non ci saranno piogge - e per il momento non ce ne sono all'orizzonte - la quantità d'acqua destinata ai due canali non aumenterà.