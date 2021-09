A causa della siccità ci sarà meno acqua nel Naviglio

Il livello dei navigli verrà abbassato anche per non fermare i lavori sulla diga della Miorina a Golasecca (Varese)

Sarà più basso il livello dell'acqua nel Naviglio Grande. Lo ha deciso il consorzio del Ticino a causa della siccità che sta interessando il bacino del Lago Maggiore (da cui dipendono Ticino, Navigli e Canale Villoresi). Non è la prima manovra, dal consorzio Est Ticino Villoresi fanno sapere che nei giorni scorsi sono già state operate riduzioni; ad oggi il Canale Villoresi deriva 34 metri cubi al secondo sui 55 di competenza mentre il Naviglio Grande 42 su 64.

La riduzione dell'acqua in uscita dal Verbano servirà anche per far procedere senza intoppi i lavori di manutenzione straordinaria sullo sbarramento della Miorina a Golasecca (Varese). Il livello del Lago Maggiore attualmente si attesta attualmente entro valori limite di manovrabilità delle imbarcazioni utilizzate per i lavori.

Il cantiere, più nel dettaglio, servirà per sostituire le chiusure mobili che costituiscono l’organo di ritenuta dello sbarramento nelle due campate della sponda lombarda del Ticino. "La sostituzione di quelle relative alle due campate piemontesi sarà invece realizzata successivamente per l’effettiva impossibilità di interrompere il deflusso delle acque dal Lago Maggiore", spiegano dal Consorzio Etv attraverso una nota.