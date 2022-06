E' stata creata la nazionale di calcio per donne curvy

Sono quasi tutte lombarde le calciatrici che compongono la neonata nazionale italiana curvy, composta da dieci donne che (si legge in una nota) "vogliono anche impegnarsi in prima persona per supportare e sostenere iniziative benefiche e di solidarietà che possano aiutare anche chi vive situazioni di disagio, ma non per questo deve sentirsi messo in un angolo".

I promotori dell'iniziativa sono la corsichese Francesca Angelo, che indosserà anche la divisa azzurra, e Moreno Buccianti, l'allenatore, che in passato ha fondato anche la 'selezione internazionale sacerdoti calcio' e la 'nazionale italiana suore calcio'. "Sappiamo benissimo che dare un'etichetta è un proincipio sbagliato, spesso discriminante", commentano, "ma mettendo in campo la nazionale curvy vogliamo raggiungere obiettivi diametralmente opposti".

"Curvy non vuol dire cibo spazzatura"

Secondo Angelo e Buccianti, di solito "si associa una fisicità generosa ad abitudini di vita sbagliata, come ad esempio può essere l’immagine di cibo spazzatura che viene legata ad un corpo in carne. Sfatare il mito errato legato alle donne formose da una parte ci permetterà di dimostrare che anche noi curvy amiamo il mondo dello sport, delle sane abitudini e ci prendiamo cura di noi stesse spinte dall’unico desiderio di migliorare sempre di più".

"Il progetto della squadra di calcio curvy è qualcosa a cui nessuno aveva mai pensato prima. Molte di noi hanno calcato passerelle, fatto servizi fotografici e la maggior parte delle persone è abituata a vederci sempre sui tacchi a spillo. Ecco, noi non siamo solo questo. Io e le mie compagne di squadra vogliamo urlare a gran voce che essere curvy racchiude un mondo meraviglioso", aggiunge Roberta Nerone, una delle calciatrici, romana trapiantata in Brianza.

La 'rosa'

Oltre ad Angelo e Nerone, della selezione fanno parte diverse lombarde: Silvana Carlone (Milano), Debora Jessica Tufano (San Giuliano Milanese), Alessandra Peluso (Cesano Maderno), Barbara Barbati Biondo (Milano) e Flavia Gentiluomo (Cinisello Balsamo). Completano la rosa Barbara Braghin (Porto Viro, Rovigo), Maria Gallo (Napoli), Julieta Harrow (Torino) e Raffaella Pennino (Maranello, Modena).

"Per me far parte della nazione italiana curvy significa far passare al mondo che non siamo diverse da nessuno. Che siamo in forma nel nostro corpo, fiere di avere le nostre forme. Ma soprattutto, far capire al mondo, che anche le donne, come gli uomini, possono correre davanti ad un pallone con costanza e determinazione", conclude Barbara Barbati Biondo.