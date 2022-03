164 negozi sfitti nelle case popolari riassegnati in dieci anni

Sta per arrivare un nuovo bando del comune di Milano per assegnare 32 negozi in disuso al piano terra di edifici popolari di proprietà comunale. Negli ultimi dieci anni, attraverso venti bandi, ne sono stati assegnati 164. L'ultimo bando, il ventunesimo, si è appena chiuso, ma la commissione di gara non ha ancora esaminato le proposte: ne sono arrivate 46 per 17 spazi, che everranno assegnati per sei anni rinnovabili e un canone abbattuto del 10 per cento rispetto al valore di mercato. Intanto gli uffici preparano le prossime gare. Ne ha parlato martedì l'assessore al bilancio e demanio Emmanuel Conte alle commissioni consiliari corrispondenti di Palazzo Marino.

In dieci anni, 60 spazi sono diventati sede di micro e piccole imprese, cooperative e lavoratori autonomi: tra questi, laboratori artigianali, parrucchieri, sartorie, librerie. Altri 104 spazi sono stati aggiudicati al terzo settore. E' il caso della bottega etica Zeropercento (via padre Luigi Monti) o della cooperativa Paloma 2000 con i suoi laboratori (via Consolini).

In tutto sono circa mille i locali che il comune di Milano possiede nei suoi edifici popolari, per usi diversi da quello abitativo: in passato erano negozi, portinerie o spazi socio-ricreativi ma, col passare del tempo, hanno perso la loro funzione originaria. Si trovano nei quartieri in cui sono collocati i più rilevanti insediamenti di case popolari comunali, come Gallaratese, Quarto Oggiaro, Niguarda e Chiesa Rossa. Più della metà (585) gli spazi assegnati. E la pandemia covid non ha fermato l'attività di assegnazione, con ben nove bandi dal 2019 ad oggi, che hanno portato ad assegnare 61 spazi. Tra questi, Conte ha citato il negozio d'abbigliamento che dà lavoro ad artigiani migranti in via Pepe oppure i sei soggetti no profit che stanno per firmare il contratto di assegnazione in via Montecassino, via Volturno e piazza San Giuseppe.

"Sono spazi che hanno più di una potenzialità: come motori di una riqualificazione più ampia per il quartiere, come luoghi di servizio, di socialità e di sicurezza per gli abitanti, come opportunità di sviluppo locale e per chi non ha le risorse per un negozio a canoni di mercato, come leva per la città a quindici minuti e per riportare le attività di vicinato laddove si sono perse nel tempo. Partiamo dalle necessità delle periferie e dal bisogno di lavoro", ha dichiarato Conte.