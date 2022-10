I commercianti di Milano pensano che lo stadio in città sia importante per il loro lavoro

La presenza dello stadio di calcio a Milano, per le attività commerciali, è decisamente importante. Lo afferma, secondo un sondaggio di Confcommercio, il 63% dei negozi cittadini, anche di quartieri diversi da San Siro, mentre la percentuale scende al 43% per i negozi dell'hinterland. Al sondaggio hanno risposto negozi, ma anche attività di ristorazione e agenti di commercio.

L'impatto dei cantieri per costruire lo stadio non è particolarmente temuto, così come gli interventi sulla viabilità: soltanto il 30% dei rispondenti pensa vi saranno disagi. Ma qui la percentuale cambia a seconda del quartiere: chi ha l'attività in zona San Siro è più preoccupato (lo sono il 54% dei rispondenti). Infine, il nuovo centro commerciale previsto 'a contorno' dello stadio costituirà un danno per l'attività del 55% dei rispondenti complessivi, ma la percentuale scende al 52% per i rispondenti di Milano città e addirittura al 43% per le imprese della zona di San Siro.

"Lo stadio è un investimento di grande rilevanza che dovrà apportare benefici su tutto il territorio milanese", afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano. Secondo l'organizzazione, "la presenza di uno stadio è di per sé garanzia di attrattività e sviluppo", ma "occorrerà equilibrio per tutelare anche le imprese esistenti". Tra cui, ricorda Barbieri, gli operatori ambulanti, circa 90, che attualmente lavorano intorno al Meazza, e che da giorni chiedono garanzie sulla continuazione dell'attività col nuovo impianto.