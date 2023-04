I negozi e laboratori che il Comune di Milano affitterà con lo sconto del 70%

Tredici locali tra 24 e 112 metri quadrati sono stati messi a disposizione, da parte del Comune di Milano, a organizzazioni e associazioni di volontariato, cooperative sociali, comitati e fondazioni. Si trovano ai piani terra di edifici popolari in vari quartieri della città, con riduzioni del 70 per cento nei canoni di locazione.

I locali sono messi a bando, aperto fino al 28 aprile e pubblicato a questo link. Si trovano in via Degli Assereto 19 (Isola), via Teramo 31 e viale Faenza 23 (Barona), via Delle Forze Armate 212, via Gazzoletti 6 e via Vittani 1 (Quarto Oggiaro), via Del Tamigi 7 e via Senigallia 60 (Bruzzano), via Monte Rotondo 10, via Padre Luigi Monti 24, via Hermada 4 e via Passerini 18 (Niguarda). Palazzo Marino ha raccolto, insieme ai municipi, le esigenze dei vari quartieri, in modo da rispondere meglio alle richieste degli abitanti.

Il nuovo regolamento per l’uso degli immobili di proprietà comunale fissa il livello di sconto del canone per i soggetti senza scopo di lucro. Alla riduzione del 70 per cento si aggiunge quella del 5 per cento prevista per i contesti periferici, e poi un ulteriore sconto del 15 per cento per i progetti che si rivolgono a persone fragili. Tradotto in cifre, per un ex negozio di 30 metri quadrati il Comune di Milano chiederà 426 euro all'anno anziché 1.500.

Il bando chiede che si presentino progetti con ricadute positive per il quartiere: attività ricreative, eventi culturali, esposizioni, laboratori, seminari, di aggregazione, educative e di sostegno allo studio per bambini, bambine, ragazze e ragazzi, attività di consulenza per la cittadinanza o formative ed economicamente sostenibili. Sono quindi ammessi anche punti di bar o ristoro, così come attività commerciali e artigianali a sostegno della proposta, purché occupino meno di un terzo della superficie dell’immobile.