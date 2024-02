I negozi di Milano vogliono tenere le porte chiuse per risparmiare energia

Porte chiuse, non per tenere lontani i clienti. Sì per tenere la temperatura costante all'interno e così ridurre i consumi energetici e contenere le emissioni. È questo l'obiettivo del progetto ‘Siamo aperti al risparmio energetico’ dell'Associazione ‘Confimprese - Le imprese del commercio moderno’, rivolto a tutte le aziende associate e patrocinato dal Comune di Milano.

L'iniziativa prevede di tenere chiuse le porte dei negozi per promuovere il risparmio energetico, esponendo specifiche vetrofanie che indicano l'obiettivo del progetto ai consumatori e alle consumatrici. La campagna, che durerà per tutto il 2024, ha già raccolto numerose adesioni e mira a coinvolgere tutte le 450 imprese associate.

La prima edizione, lanciata nel 2022, era stata patrocinata dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica; il lancio della nuova edizione è stato ufficializzato a Palazzo Marino alla presenza dell'assessora all'Ambiente e verde Elena Grandi e del presidente di Confimprese Mario Resca.

“Chiudere la porta dei negozi è una buona pratica, che dovrebbe essere sempre più diffusa e condivisa, - dichiara Elena Grandi, assessore all'Ambiente e verde - ma che da anni è invece al centro di un dibattito acceso e controverso. Dobbiamo consumare meno energia e ridurre le nostre emissioni, cosa in evidente contrasto con la consuetudine di mantenere le porte aperte dei negozi”.

“Ringrazio Confimprese per avere dato vita a questa iniziativa bella e virtuosa che siamo certi diventerà virale fino a coinvolgere tutti i negozi e i loro clienti. Ridurre i consumi energetici vuol dire contribuire a ridurre le emissioni, tema drammaticamente attuale, più che mai in questi giorni di continui superamenti dei livelli di polveri sottili. L'aria delle nostre città deve diventare più pulita e più sana, ma per ottenere questo risultato dovremo raccontare, coinvolgere, spiegare che ogni azione, anche questa solo in apparenza marginale, sarà fondamentale per il futuro dei nostri figli”.