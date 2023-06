Il borgo di Milano senza quasi più negozi (e senza il mercato)

Spopolamento commerciale. Due parole per descrivere il problema vissuto dai circa 2mila abitanti del borgo di Figino, alla periferia ovest di Milano, tra il Boscoincittà e via Novara. Un luogo di cui si parla poco. L'ultima volta quando, a fine ottobre 2022, due uomini in moto hanno freddato a colpi di pistola il capo ultras dell'Inter Vittorio Boicchi, sotto casa. A Figino, appunto. Non propriamente periferia urbana ma un agglomerato (con mille anni di storia) che sembra rimasto come un tempo o quasi. Nessuna espansione urbana, se non il Borgo Sostenibile, housing sociale aperto nel 2015.

A Figino fa notizia l'apertura di uno sportello bancomat (accadde nel 2018), ma anche, di contro, la chiusura di uno spazio sociale che fungeva da biblioteca, bar, punto anagrafe e ritiro pacchi. Il problema della chiusura dei negozi è particolarmente sentito dalla popolazione, tra cui vi sono molti anziani. Nel 2019 fu fatto un tentativo per creare un mercato ambulante al sabato, con 6 posteggi messi a bando. Ma l'avviso pubblico andò deserto.

Il nuovo bando

"Rimane però l'esigenza", commenta Davide Varrà, capogruppo di Lavoriamo per Milano in Municipio 7 ed esponente di Azione: "Ci sono anziani che, per comprare della frutta o dell'intimo, devono chiedere passaggi ai parenti o attendere a lungo gli autobus che collegano il quartiere con Milano". Di qui l'idea di chiedere alle autorità cittadine un nuovo bando per un piccolo mercato, studiando magari un incentivo per gli ambulanti, affinché stavolta si facciano avanti. Per ora, dagli uffici comunali del commercio, tutto tace.