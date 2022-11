Il negozio di Amazon nel cuore di Milano per Natale e il black friday

Amazon prende casa a Milano, nel cuore della città, con uno 'spazio pop-up', come lo definisce l'azienda, per "accompagnare i clienti in un magico viaggio alla scoperta di idee reaglo", sia durante il black friday sia in vista di Natale. Il negozio consiste in un'esposizione di prodotti disponibili sul sito, divisi per fasce di prezzo, e in varie stanze tematiche per ispirare la creatività.

Gli spazi sono la 'stanza d'artista', creata per celebrare il made in Italy; 'scenari italiani', l'impegno verso le piccole e medie imprese del nostro paese; 'il cielo in una stanza', con iniziative a supporto della comunità (ad esempio un click per la scuola); e 'green room', dedicato alla sostenibilità.

Dalla vetrina, alcuni 'streamer' come Antonella Arpa detta 'Himorta' o Riccardo Dose si racconteranno sui rispettivi canalil Twitch. Lo spazio sarà aperto presso Rimessa dei Fiori in via San Carpoforo, a Brera, fino al 25 novembre dalle 10 alle 20.