A Milano ha aperto un negozio di Amazon (che chiuderà tra pochissimo)

Dalla rete alla realtà. Martedì, nella Rimessa dei Fiori di Milano, nel cuore di Brera, ha aperto la "black friday gallery" di Amazon, un esclusivo pop up - spiegano dal colosso dell'e-commerce - "nato per accompagnare i clienti in un magico viaggio alla scoperta di tante idee regalo per il Black Friday e il Natale 2022, un’esposizione di prodotti disponibili su Amazon divisi per fasce di prezzo e ad una serie di stanze tematiche per ispirare la creatività in vista dello shopping natalizio".

Quello che è a tutti gli effetti un negozio resterà aperto fino al 25 novembre, ogni giorno dalle 10 alle 20. "Seguendo un tunnel immersivo i clienti possono scoprire la stanza d’artista, creata per celebrare l’estro italiano e il Made in Italy attraverso l’opera 'Reliquia' dello scultore Jago, lo spazio scenari italiani, che valorizza l’impegno di Amazon verso le piccole e medie imprese italiane e propone una selezione di prodotti della vetrina Made in Italy di Amazon".

E ancora: "Il cielo in una stanza, dove trovano posto le iniziative di Amazon a supporto della comunità come Un click per la Scuola e il progetto Delivering Smiles, e la Green Room, cuore verde del pop-up dedicato alla sostenibilità e alle proposte della vetrina Climate Pledge Friendly. Il percorso si conclude nell’atmosfera di festa della Piazza Amazon, resa ancor più suggestiva dalle luminarie della storica azienda pugliese De Cagna e da una vera giostra e arricchita dalla Top 10 dei giocattoli di Natale di Amazon".