A Milano il negozio (a tempo) dei Club Dogo

I Club Dogo nel cuore di Milano. Il 12 e il 13 gennaio in piazza San Babila a Milano sarà aperto un pop up store - un negozio a tempo - dedicato allo storico trio Guè, Jake la Furia e Don Joe. Nel locale, hanno annunciato i tre, si troveranno merchandising "culto", vinili esclusivi, "gadget leggendari", oltre che un angolo dedicato ai tatuaggi.

Proprio il 12, gli artisti lanceranno il loro nuovo album, intitolato semplicemente "Club dogo" che sancisce la reunion che verrà celebrata con 10 date al Forum di Assago, tutte andate sold out nel giro di pochissimo.

In questi giorni, dopo gli annunci social - con tanto di coinvolgimento del sindaco di Milano, Beppe Sala - in città è partito l'ultimo capitolo della campagna di comunicazione per l'evento. Fermate metropolitane e strade sono state invase da cartelloni a sfondo nero con alcune frase dedicate ai Dogo, da "non ho un flow della Madonnina ma della Madonnina" a "da quando siamo bimbi pensiamo a fare i milly" passando per "gli sbatti non dormono mai" a "la gente in strada ancora c'ha i tattoo del cane sulle braccia".