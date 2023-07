Negozio in Galleria affittato a 2,3 milioni

2,3 milioni di euro l'anno. È quanto dovrà sborsare il marchio di moda Loro Piana per l'affitto di un negozio da 188 metri quadri e doppia vetrina sull’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II. Il Comune ha infatti aggiudicato il prestigioso spazio all'azienda italiana, nota per i suoi capi in cashmere.

L'importo stabilito come canone annuale - pari a oltre 12mila euro al metro all’anno - è uno dei più alti al metro quadro versati a Palazzo Marino per una boutique in Galleria: è secondo solo all’importo record offerto da Dior nel febbraio 2020, pari a oltre 15.500 euro al metro quadro. Il negozio assegnato a Loro Piana, fino a pochi mesi fa a insegna Tod’s, è disposto su tre piani (terra, interrato e ammezzato), con ingresso, doppia vetrina e affaccio al centro del 'salotto di Milano'.

"Prosegue il processo di valorizzazione della Galleria Vittorio Emanuele - afferma l'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte - nel nuovo scenario di ripresa delle attività economiche e del turismo. L’interesse degli operatori per i negozi del 'salotto' resta alto, sintomo dell’attrazione esercitata da uno dei luoghi più simbolici della città. Anche grazie a questa nuova assegnazione la Galleria continua a essere un importante strumento per sostenere i servizi ai cittadini in un momento in cui i bisogni sono in significativa crescita".