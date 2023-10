A Milano apre un "negozio" dei Rolling Stones (a tempo)

Nel senso della lingua. Il prossimo 20 ottobre, giorno in cui i Rolling Stones pubblicheranno il loro nuovo album "Hackney Diamonds", a Milano verrà inaugurato un pop up store dedicato alla band britannica. Il "negozio" si troverà nella Feltrinelli di corso Buenos Aires e resterà aperto fino al 26.

All'interno, hanno spiegato da Universal Musica Italia, "i fan potranno trovare, oltre alle edizioni fisiche del disco già disponibili in Italia, una versione unica in esclusiva per questa occasione e per questo store: un vinile completamente rosso in edizione limitata".

Ma non è tutto. Nello store meneghino sarà infatti disponibile una "t shirt ideata e personalizzata in esclusiva per il pubblico italiano, anche questa in edizione limitata".