A Milano apre lo store ufficiale di Stranger things (ed è gratis)

Da Hawkins a Milano. Il prossimo 5 maggio sotto la Madonnina, in piazza Cesare Beccaria, inaugura il primo store italiano ufficiale di Stranger things, l'iconica serie tv che racconta le vicende di Undici e dei suoi compagni di avventura.

Nel pop up sarà possibile - si legge sul sito - entrare in "alcuni dei luoghi più iconici della serie", scoprire "il merchandise esclusivo" e partecipare a "incredibili attività interattive". "Rispondi al celebre telefono giallo a casa di Joyce, prova i videogiochi del Palace Arcade e visita il laboratorio russo, se ne hai il coraggio. Sappi solo che potresti trovarti faccia a faccia con un Demogorgone. Poi non dire che non ti avevamo avvertito", scherzano gli organizzatori.

Nel negozio si possono esplorare i set realistici della serie e giocare con fantastici servizi fotografici, molti dei quali chiaramente sottosopra. All'interno sarà possibile acquistare "magliette stile anni '80, cappellini con visiera a tema Stranger Things, peluche dei personaggi della serie e molto altro".

L'ingresso allo store è completamente gratuito: ai visitatori basterà prenotare il proprio posto online. Il negozio sarà aperto dal lunedì a sabato, dalle 10 alle 21, e la domenica dalle 11 alle 19.