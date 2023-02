A Milano aprirà il negozio di Stranger Things

Aprirà alle spalle del Duomo (in piazza Cesare Beccaria) il negozio griffato Stranger Things di Milano. Non sarà un store in senso stretto, quanto una "Instagram opportunity": spazi allestiti come set per scattare foto da pubblicare sui social. All'interno dello spazio, comunque, saranno in vendita gadget relativi alla serie tv ambientata nella Hawkins degli anni Ottanta, come magliette dell'Hellfire Club, cappelli griffati Starcourt, tazze e quant'altro.

Per il momento non è stata resa nota la data di apertura, ma l'opening dovrebbe avvenire intorno ai primi giorni di marzo in contemporanea alla chiusura dell'iniziativa analoga a Miami. È stata la stessa Netflix a pubblicizzare l'iniziativa attraverso un post su Instagram. Negozi simili sono stati aperti nei mesi scorsi in diverse città tra cui Los Angeles, Parigi, Dallas, New York e Chicago.

Diverse le scene iconiche che verranno ricreate all'interno dello spazio alle spalle del Duomo. Si potrà rispondere al telefono giallo di Joyce, provare i videogiochi del Palace Arcade, ma anche esplorare parte del laboratorio russo che si trova nelle viscere dello Starcourt e ci sarà anche un Demogorgone. La data di apertura non è stata comunicata ma sul sito dell'iniziativa targata Netflix sono disponibili gli orari: lo store sarà aperto da lunedì a domenica dalle 11 alle 20 (ultimo ingresso alle 19.30). Non resterà aperto per sempre: come avvenuto per le altre realtà verrà chiuso dopo alcune settimane.

Non è la prima volta che Netflix realizza store fisici per promuovere le proprie serie tv, nel 2017 a Milano aprì un fast food targato Los Pollos Hermanos, come la catena gestita da Gus Fring di Breaking Bad.