A Milano apre il pop up di Stranger things: è il più grande d'Europa ed è gratis

Un pezzo di Hawkins a Milano. Domani, venerdì 5 maggio, inaugura a Milano il pop up di Stranger things, l'iconica serie tv che racconta le vicende di Undici e dei suoi compagni di avventura. Il negozio si trova in piazza Beccaria, in pieno centro città, e dovrebbe restare aperto almeno fino a luglio.

Il pop up meneghino è il più grande d'Europa e si sviluppa su 3 piani per un totale di 800 metri quadrati, in cui ci si potrà immergere nel mondo dei protagonisti della serie culto di Netflix, per due piani sotto terra. Ad accogliere i visitatori al piano terra c'è l'ingresso a tema Stranger things dove campeggia il logo dell'iconica serie, al piano -1 c'è il salotto della casa di Joyce e ci sono le biciclette che ritornano nei vari episodi.

Al piano -2 c'è l'ambiente della Hawkins High School, lo Snow Ball '84, la pista di pattinaggio Rink-O-Mania, il Palace Arcade, il Demogorgone nel laboratorio e l'area retail, che include tra gli altri prodotti quelli dello Starcourt Mall, dello Scoops Ahoy e dell'Hellfire Club.

L'ingresso allo store è completamente gratuito: ai visitatori basterà prenotare il proprio posto online. Il negozio sarà aperto dal lunedì a sabato, dalle 10 alle 21, e la domenica dalle 11 alle 19.