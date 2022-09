Come sta la neonata abbandonata davanti all'ospedale

La neonata abbandonata davanti all'ospedale San Gerardo di Monza sta bene. La piccola lasciata sul cofano di un'auto nel parcheggio all'alba di martedì 30 agosto è ancora ricoverata in terapia intensiva ma soltanto per garantirle un po' di privacy. Per il momento non ci sono tracce della madre, che ha comunque 10 giorni a disposizione per riconoscere la creatura. Un pensiero per la mamma e per la piccola è stato espresso dalla vice presidente e assessore al Welfare regionale, Letizia Moratti, che ha visitato la bambina.

A trovarla, avvolta in una coperta dentro a una scatola, è stata una ostetrica che stava andando a casa dopo il turno notturno, come riferito da MonzaToday. Secondo quanto comunicato dalla questura di Monza, la piccola, trovata poco prima delle 5:30, avrebbe poche ore di vita.

La bimba, che si trovava in una scatola di scarpe avvolta in una copertina e appoggiata sul cofano di un'auto, è stata notata da un'ostetrica del turno di notte, che aveva sentito dei gemiti. L'ha vista e l'ha portata immediatamente all'interno della sala parto del nosocomio, dove un'equipe specializzata le ha fornito le prime cure.

La piccola probabilmente è ispanica, stando ai tratti somatici. La polizia è al lavoro per rintracciare la mamma, che rischia una denuncia per abbandono di minori ma intanto, anche se la donna venisse identificata e rifiutasse di riconoscere la minore, la strada da percorrere sarà quella dell'adozione.