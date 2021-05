I piccoli del Niguarda con cuffiette arcobaleno per la giornata contro l'omobitransfobia

Anche nel reparto di Neonatologia dell’Ospedale Niguarda di Milano lunedì 17 maggio si celebra la giornata internazionale contro l'omobitransfobia e per l'occasione i piccolissimi pazienti indossano delle cuffiette arcobaleno. Gli scatti, come sempre, sono super teneri.

I neonati degenti grazie al contributo dell'associazione Cuore di Maglia sono spesso protagonisti di giornate speciali che li vedono indossare tutine e accessori a tema per rallegrare e dare un segno di speranza a genitori e personale sanitario. A Carnevale, ad esempio, i bimbi prematuri erano stati vestiti da supereroi, mentre per Halloween si erano trasformati in piccole e dolcissime mini zucche.

I berretti arcobaleno sono stati realizzati dalle volontarie di Cuore di maglia e l'iniziativa, come di consueto, vede il supporto dell'associazione 'Amici della Neonatologia dell'ospedale Niguarda'.