Il carnevale del Niguarda: i bambini prematuri vestiti da supereroi

"Pensati supereroe". È il messaggio ispirato all'abito indossato da Chiara Ferragni a Sanremo, e diventato subito popolarissimo sui social, che si legge sull'abitino di uno dei neonati della Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Niguarda di Milano.

Come da tradizione, per carnevale i piccoli pazienti diventano supereroi, da Capitan America a Superman, da Batman a Wonder Woman. I tenerissimi travestimenti puntano a mostrare il vero volto dei bambini venuti alla luce troppo presto e che lottano coraggiosamente mentre l'equipe del reparto li cura e coccola.

Il reparto di Terapia intensiva neonatale è una struttura aperta sempre ai genitori dei piccoli pazienti, dove anche le pareti e l'arredamento e le pareti sono vere e proprie opere d'arte. Diverse le iniziative per vivacizzare ancora di più l'ambiente e motivare le famiglie che lo frequentano, dalla 'octapus therapy' alle cuffiette arcobaleno, passando per le uova giganti di Pasqua.