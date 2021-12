Neve a Milano, i primi fiocchi. Attesi fino a 10 cm

Priima mista a pioggia, poi più copiosa. Rispettate le previsioni del tempo: a Milano, come in pianura padana, la prima neve della stagione ha cominciato a scendere nelle prime ore della mattinata di mercoledì 8 dicembre, dopo l'alba. Secondo le previsioni, il fenomeno si intensificherà durante la giornata.

Fin dalle prime ore della notte, il Comune ha predisposto l'azione degli spargisale, sulle strade e nei punti critici, come le fermate dei mezzi di superficie di Atm. E ha invitato amministratori di condominio e commercianti a fare lo stesso per quanto di loro competenza, sui marciapiedi davanti agli stabili privati e agli ingressi dei negozi. Palazzo Marino ha anche raccomandato i cittadini di limitare, per quanto possibile, l'utilizzo dell'automobile.

Rischio ghiaccio

Secondo l'allerta meteo diramato dalla protezione civile di Regione Lombardia, le precipitazioni nevose si attenueranno verso la serata dell'8 dicembre. Nella zona di Milano è previsto un accumulo di neve di 5-10 centimetri. A partire dalla nottata tra mercoledì e giovedì, le temperature scenderanno sensibilmente. Il Comune ha già preavvertito i milanesi di prestare particolare attenzione alla formazione di ghiaccio sulle strade.

Per qualunque segnalazione relative all'emergenza neve, come la pulitura delle strade e dei marciapiedi di competenza pubblica, la rimozione di rami o piante danneggiate o pericolanti, cittadini e cittadine possono scrivere all'indirizzo mail protezionecivile@comune. milano.it.