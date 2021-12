Milano e la Lombardia sotto la neve. Rinviata la partita dell'Atalanta

Quasi nessun disagio per la prima neve della stagione a Milano. Come da previsioni del tempo, i fiocchi bianchi sono scesi puntuali dopo l'alba di mercoledì 8 dicembre, giorno di festa dell'Immacolata, ma il manto bianco non si è depositato come si pensava (il meteo parlava di un deposito fino a 5-10 centimetri). La nevicata è stata abbondante a metà mattina, dalle dieci in poi, per diminuire successivamente d'intensità nel corso della giornata e mischiarsi a pioggia.

Il risultato è che il deposito ha 'resistito' solo qualche ora lungo le strade, in particolare quelle più battute. Verso sera, nelle vie semicentrali e centrali di Milano non v'era quasi più traccia della nevicata, mentre nei parchi e nelle aree verdi resisteva il bianco, ma non così persistente come, ad esempio, in occasione dell'ultimo episodio nevoso in città, il 28 dicembre 2020.

I milanesi, come sempre, hanno però apprezzato e gioito della neve, tra pupazzi e selfie, in giro per la città. Nessun disagio nemmeno riguardo allo svolgimento dei mercatini natalizi: era, tra l'altro, l'ultimo giorno per gli Oh Bej Oh Bej, al Castello. Il Comune aveva allertato le squadre di sicurezza e i tecnici di Amsa erano stati chiamati a spargere il sale, sia manualmente sia con i mezzi meccanici, fondamentale per prevenire il formarsi del ghiaccio. La previsione parla di un abbassamento delle temperature a partire dal 9 dicembre: si scenderà sotto zero.

Rinviata Atalanta-Villareal

I maggiori disagi alla circolazione si sono registrati nel Pavese. In varie province della Lombardia sono intervenuti anche i trattori degli imprenditori agricoli associati a Coldiretti per dare una mano nello spargimento del sale e nella liberazione delle strade dalla neve depositata. Nessun problema, infine, è stato segnalato negli aeroporti lombardi per quanto riguarda il traffico aereo. Ma la partita di Champions League tra Atalanta e Villareal, ultima della fase a gironi, è stata rimandata a giovedì 9 per impraticabilità del terreno di gioco al Gewiss Stadium di Bergamo.