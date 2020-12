Mezzi spargisale e sgombero davanti agli edifici: a Milano tutto pronto per la nevicata

Mezzi spargisale preposizionati a partire da domenica sera e amministratori condominiali convocati perché si occupino di spargere sale e poi sgomberare le parti di strada e marciapiedi antistanti gli edifici privati. A Milano è tutto pronto per la nevicata attesa a partire dalla notte e per tutta la giornata di lunedì 28 dicembre.

Nel corso del tavolo neve che si è tenuto sabato pomeriggio, presieduto dalla vicesindaco Anna Scavuzzo e dall'assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Marco Granelli, il Comune ha deciso di convocare il Coc - Centro Operativo Comunale - domenica 27 dicembre, alle ore 18. Le previsioni meteorologiche, infatti, confermano precipitazioni nevose nella notte tra domenica e lunedì.

Gli itinerari che saranno oggetto di maggiore attenzione sono inizialmente quelli più sensibili per la circolazione dei veicoli - come cavalcavia, accessi alle tangenziali, percorsi dei mezzi pubblici - e quelli dove è necessario garantire il transito sicuro dei cittadini - come fermate Atm in superficie, ingressi delle metropolitane, accessi ad uffici pubblici e ospedali. A seguire, poi, tutte le strade.

Al tavolo erano presenti le direzioni comunali interessate, la Protezione civile e le partecipate A2A, Amsa, Atm ed MM. È stato rinnovato l'appello agli amministratori di condominio affinché provvedano a spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e a sgomberare la neve in caso di accumulo.

Le previsioni

Dopo Santo Stefano sopraggiungerà una forte perturbazione nord-atlantica, tra il 27 e il 28 dicembre, con nevicate fino in pianura, Milano compresa.

La neve - precisa 3b Meteo - dovrebbe arrivare nella notte di domenica 27 dicembre. "Nottata serena con gelate diffuse. Tra mattino e pomeriggio rapido aumento della nuvolosità, fino a cieli coperti e a seguire prime deboli precipitazioni in risalita da sud, inizialmente sui settori occidentali e in estensione altrove nelle ore serali. Neve fino in pianura", sottolineano i meteorologi.

Infine lunedì, ci dovrebbero essere precipitazioni più importanti anche in pianura. "Tempo perturbato sulla Lombardia con nevicate moderate fino in pianura sui settori centro-occidentali della regione; neve frammista a pioggia tra mantovano e bresciano. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio. Clima freddo, valori diurni intorno 0-1 gradi", concludono gli esperti.