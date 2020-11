Milano, arriva l'inverno: piogge, temperature gelide (e forse qualche fiocco di neve in città)

Colonnine di mercurio in picchiata. Pioggia, tanta pioggia. E forse, anche se è un'ipotesi abbastanza "lontana", qualche piccolo fiocco di neve. Con l'inizio di dicembre Milano si appresta a dare il benvenuto all'inverno, quello vero.

Da mercoledì - ma già lunedì e martedì si vedranno i primi effetti - sulla città arriverà una sciabolata gelida che porterà le temperature minime attorno allo zero e le massime mai oltre i 5 o 6 gradi per tutta la settimana.

"Un vortice freddo porterà maltempo nella giornata di mercoledì sulla Lombardia con piogge e nevicate anche a quote basse", spiegano a MilanoToday gli esperti di 3bmeteo.com. "Su Milano città ci attendiamo pioggia prevalente, al più qualche fiocco misto a pioggia a tratti", le loro previsioni. Sotto la Madonnina, quindi, potrebbe vedersi qualche primo timido fiocco di neve, anche se sono totalmente esclusi accumuli al suolo.

Neve o non neve, a Milano ci sarà "clima freddo e pienamente invernale". E i giorni a seguire non faranno eccezione: "Fino all'Immacolata avremo a che fare con frequenti ondate di maltempo con tanta pioggia in pianura e neve copiosa in montagna. L'inverno - assicurano da 3bmeteo - ora inizierà a fare sul serio".