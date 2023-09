Birra a fiumi e cori (soprattutto per Tonali): Navigli e metro invasi dai tifosi del Newcastle. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cori da stadio e birre a fiumi per buona parte della mattina e per tutto il pomeriggio. È successo in via Casale a Milano, zona Navigli, dove si sono radunati 2mila tifosi del Newcastle, in città per assistere alla partita di Champions contro il Milan.

Non sono mancati gli attimi di "goliardia": nel corso della giornata un tifoso si è tuffato nel Naviglio Grande e ha cercato di "gareggiare" con una canoa. Impari il risultato. I "geordie" hanno poi praticamente invaso la metropolitana di Porta Genova per viaggiare alla volta di Cadorna e poi Lotto, da dove è previsto un mini corteo verso il Meazza. Tantissimi i cori in strada e sulla banchina, dedicati soprattutto all'ex rossonero Sandro Tonali.

Non si è registrato nessun momento di tensione, comunque. Nella serata di lunedì, invece, un uomo di 58 anni, cittadino britannico e tifoso del club bianconero, era stato accoltellato sui Navigli.

Intorno alle 16 i tifosi hanno iniziato per dirigersi verso lo stadio. Si sono riversati alla fermata di Porta Genova (M2) per poi prendere la metropolitana. Atm - che ha sbloccato integralmente i tornelli della metro - ha riservato loro un treno fino a Cadorna dove poi prenderanno la M1 (la rossa) fino alla fermata di Lotto. Nel piazzale adiacente allo stadio partirà il corteo fino allo stadio Meazza.

Carabinieri e polizia stanno monitorando la situazione a distanza. Pronti a intervenire in caso di necessità.