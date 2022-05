Nicolazzi, Solarelit, Sunpower: dalla qualità alla sostenibilità

L’attenzione di Nicolazzi ai prodotti di massimo prestigio utilizzati nella realizzazione delle creazioni non poteva che riflettersi nell’efficienza, la qualità e l’avanguardia dei pannelli SunPower P3.

Nicolazzi rappresenta il punto di riferimento internazionale nella realizzazione di rubinetteria di lusso in stile classico e accessori bagno e cucina.

Da oltre 60 anni progetta i suoi prodotti made in Italy in modo autonomo ed originale, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali.

L’utilizzo di materiali pregiati, l’attenzione alla fattura impeccabile del prodotto, l’innovazione, l’eccellente esecuzione, il made in Italy e l’eleganza sono l’essenza della rubinetteria Nicolazzi.

I rubinetti dell’officina Nicolazzi non rilasciano nichel e zinco nell’acqua che bevi e l’ottone utilizzato è senza piombo.Una ricerca della qualità totale che si è tradotta anche nella scelta di affidarsi a Solarelit e il marchio SunPower, leader per l’efficienza, le altissime prestazioni e l’avanguardia della tecnologia fotovoltaica.

L’installazione della tecnologia Sunpower presso l’azienda Nicolazzi

L’impianto, realizzato da Solarelit con la partnership SunPower, si estende su una superficie di 1.650mq, comprende n° 824 moduli SUNPOWER P3-415- COM-1500P monocristallini ad alta efficienza ed una potenza di 341,96 kWp; Gli inverter FIMER sono 3 PVS 100 TL e 1 PVS 50-TL.

L’impianto garantisce una produzione di circa 323.152,20 kWh/anno e permette un risparmio annuo di 193,89 TEP (Tonnellate Equivalenti petrolio di CO2).

Per realizzare l’impianto, sono state rimosse tutte le vecchie coperture in laterizio e posata nuova copertura in acciaio preverniciato 6/10 profilo H20 per una superficie di 3.160mq.

È importate circondarsi di bellezza e produrre bellezza, salvaguardando la natura e l’officina Nicolazzi lo fa da sempre.

Il mondo chiede aziende sempre più sostenibili e oggi ci sono azioni concrete da mettere in pratica. Le agevolazioni sono molteplici per questo tipo di installazioni e accedervi non è complesso, esistono eco-bonus e agevolazioni fiscali che rendono le riconversioni aziendali più semplici e convenienti.