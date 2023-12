Un nuovo asilo nido a Milano

È stato aperto un nuovo asilo nido da 30 bambini in via Ragusa 5, in zona Maggiolina, dove è già presente la scuola dell'infanzia rinnovata l'anno scorso. Lo rende noto l'amministrazione di Milano. Gli spazi per il nuovo nido sono stati ricavati riorganizzando la struttura all'interno, per garantire ai bambini aree curate per il gioco, la scoperta e le esperienze educative nei locali comuni, nelle classi, nei laboratori e nella biblioteca.

Ovviamente sono stati ricavati anche gli spazi per i bagni, il pranzo, il riposo e quelli dedicati al personale. La ristrutturazione ha riguardato anche la scuola dell'infanzia, con la sostituzione dei serramenti e il rifacimento dei pavimenti, dei servizi igienici e dell'impianto elettrico. I lavori sono costati circa 1 milione di euro e sono durati un anno. Ma il risultato è una scuola ampliata e più luminosa, spaziosa e accogliente.

"Abbiamo portato anche qui le innovazioni pedagogiche e i nuovi arredi, per garantire ai più piccoli esperienze di crescita di grande qualità e creatività, sempre dando spazio alla loro immaginazione", commenta Anna Scavuzzo, vice sindaca e assessora all'istruzione.