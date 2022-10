Il Niguarda è tra i migliori ospedali del mondo, e secondo in Italia

L'ospedale Niguarda di Milano è tra i migliori al momdo e secondo in Italia dopo il Policlinico Gemelli di Roma. Lo rivela la classifica di Newsweek "World's best hospitals 2023", che prende in esame 2.200 strutture in 27 paesi. A guidare la classifica generale è la Mayo Clinic di Rochester, negli Stati Uniti.

Nelle classifiche per specialità, sono presenti anche altri ospedali italiani e milanesi. In oncologia, per esempio, lo Ieo di Milano è 12esimo al mondo, l'istituto dei Tumori 17esimo, l'Humanitas 25esima. In cardiologia, il Monzino è 18esimo, il San Raffaele 21esimo, il San Donato 46esimo. In ortopedia, il Galeazzi è 25esimo. In gastroenterologia, l'Humanitas è 23esima, il Niguarda 41esimo. In neurologia, il Besta è 11esimo, il San Raffaele è 38esimo.

Il Niguarda, negli anni, ha sempre ottenuto buone posizioni nella classifica di Newsweek: anche nel 2022 si trovava in seconda posizione italiana mentre, nel 2020, era primo.