Milano sta "progressivamente isolando i no green pass e i no vax". Testo e musica del Prefetto Renato Saccone, che venerdì mattina - a margine della presentazione del piano per i controlli sui green pass in città - ha detto la sua in vista di domani, quando gli attivisti contro la certificazione anti covid potrebbero ritrovarsi in piazza per il ventesimo fine settimana consecutivo.

Dopo sabati caratterizzati da cortei selvaggi e blocchi del traffico, da un paio di settimane le forze dell'ordine stanno contenendo i manifestanti senza permettere loro di muoversi dal centro. E probabilmente anche per questo "i numeri sono in calo", ha rimarcato il numero uno di corso Monforte. Che ha poi spiegato come ormai, rispetto alla città, i no green pass siano "un corpo estraneo, autoreferenziale, più di testimonianza che un movimento con una piattaforma di rivendicazioni".

"Oggi tutti possono fare cortei e manifestazioni, anche i no green pass", ha poi rimarcato Saccone, che con un provvedimento nelle scorse settimane ha vietato piazza Duomo a qualsiasi appuntamento perché "ci vuole attenzione in quella piazza a inserire altri elementi di presenza" nei giorni delle festività natalizie. Questo, però, non significa che a Milano le manifestazioni siano bandite - "anche perché fa parte della democrazia e di una città abituata" -, semplicemente bisogna presentare il preavviso e rispettare le prescrizioni, "regole che esistono da anni".

Per sabato 4 dicembre, in effetti, un'iniziativa no green pass preavvisata in Questura c'è: l'appuntamento è alle 16 all'Arco della Pace, stesso luogo già selto sabato scorso per un presidio. Non è escluso, però, che proprio come lo scorso fine settimana altri manifestanti si ritrovino tra piazza Duomo e Fontana per poi cercare di partire in corteo. Al momento, invece, non ci sono timori per la Prima della Scala, una vetrina che potrebbe essere sfruttata dagli attivisti no pass. "Ci sono stati anni difficili per la Prima - ha detto Saccone -. Ma ora si fa riferimento a esperienze consolidate che si adeguano anno per anno. Ad ora - ha concluso - non abbiamo segnali di criticità particolari".