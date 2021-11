No green pass, manifestazione annunciata all'Arco della Pace

Il movimento no green pass ha annunciato una manifestazione a Milano, sabato 27 novembre, dalle 15 alle 21 all'Arco della Pace: un presidio fisso, come sempre in quel luogo. Ma è probabile che vi saranno anche dei tentativi di corteo, secondo quello che trapela dalle chat su Telegram, partendo da piazza del Duomo e da Porta Venezia.

Non si terrà invece la 'mobilitazione' di un milione di persone annunciata dal 28enne 'Zeno' Molgora, considerato uno dei principali animatori del canale Telegram no green pass 'No Green-pass! Adesso Basta! Movimento italiano' e del gruppo Facebook 'No Green Pass Adesso Basta!! Parte 2' , ospitato anche in televisione, che ha subito una perquisizione casalinga da parte delle forze dell'ordine. In casa sua, gli agenti hanno trovato due armi registrate (ha il porto d'armi per uso sportivo) ma anche un coltello 'survivor', un tirapugni e un'accetta. Ma anche, nel telefono, un migliaio di green pass intestati ad altrettante persone. Il 28enne è stato denunciato per istigazione a delinquere e ricettazione.

Denunciato 62enne, aggredì giornalisti

Col passare delle settimane sembra che il movimento no green pass si stia 'sgonfiando': in occasione delle manifestazioni degli ultimi due sabati, le forze dell'ordine sono riuscite ad 'ingabbiare' in piazza del Duomo coloro che erano intenzionati a sfilare. La nuova linea della prefettura è chiara: se il percorso non è concordato, le manifestazioni sono comunque permesse, ma in forma statica. I tentativi di avviare un corteo sono stati spenti sul nascere. Ma va anche detto che la maggior parte delle migliaia di persone che partecipano abitualmente ai cortei non ha nulla a che spartire con chi gira armato o istiga alla violenza contro le istituzioni o i giornalisti.

E proprio in riferimento alle aggressioni agli operatori dell'informazione, in questi giorni è stato individuato e denunciato un uomo di 62 anni, Mauro Giuseppe Spinella, che, in occasione della manifestazione del 13 novembre, aveva impedito a due giornalisti di La7 di svolgere il loro lavoro e di esercitare il diritto-dovere di cronaca. Insieme ad altre persone, l'uomo aveva accerchiato la troupe, spostato la telecamera e coperto l'obiettivo. Risponderà di violenza privata pluriaggravata dal fatto di essere travisato al momento dell'aggressione. In casa i carabinieri gli hanno trovato un manganello periscopico e un tirapugni.