Fuoco amico contro la giunta sul No parking day: "9 feste di via su 4mila strade"

È polemica per il 'No parking day', la giornata voluta dal Comune di Milano per togliere le auto da nove vie milanesi (almeno in parte) e riempire le strade d'iniziative culturali, informative e d'intrattenimento. La giornata si è svolta domenica 24 settembre con appuntamenti diversificati nelle varie vie prescelte dai singoli Municipi, anche per quanto riguarda gli orari. In alcune strade le attività si sono svolte al mattino, in altre nel pomeriggio.

Dallo sport inclusivo di via Cesare da Sesto (Municipio 1) al corpo musicale di Crescenzago in va Gluck (Municipio 2), il Comune ha cercato di riempire le strade con un palinsesto che le facesse vivere senz'automobili. Obiettivo raggiunto? Per alcuni sì, per altri assolutamente no. È soddisfatta la principale promotrice dell'evento, l'esponente di Europa Verde Elena Grandi, assessora all'ambiente e verde, secondo cui le strade sono state "restituite ai cittadini".

Di tutt'altro avviso un suo compagno di partito, il capogruppo di Europa Verde in consiglio comunale Carlo Monguzzi, che liquida il 'No parking day' parlando di "9 strade chiuse su 4mila" e aggiungendo che "dopo i morti e le proteste degli ultimi giorni ci aspettavamo risposte serie e concrete. Ci troviamo 9 feste di via e null'altro. Propaganda e greenwashing".

Critiche opposte dal centrodestra. Per Francesco Rocca, capogruppo di Fratelli d'Italia, si è trattato di una "iniziativa ideologica". Il Comune, a suo dire, dovrebbe piuttosto "far rivivere parchi e giardini con iniziative sportive ed ecologiche e non continuare a fare la guerra ai posti auto". Rocca ricorda anche che alcuni pezzi della circonvallazione 90-91 non hanno ancora la corsia preferenziale: succede in viale Umbria e a San Siro.

No parking day e 'parking night'

E qualcuno, sui social network, non ha mancato di fare un po' d'ironia in riferimento all'assedio su interi quartieri (San Siro, Lampugnano, Gallaratese e QT8, guarda caso non interessati dal 'No parking day' che si è svolto altrove), sabato 23, in occasione del doppio appuntamento: partita al Meazza e concerto di Marracash a La Maura. "Inaugurazione del #noparkingday con una global parking night a San Siro e dintorni", ha scritto su Facebook una residente.