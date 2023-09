Le 9 strade di Milano in cui non si può parcheggiare domenica 23 settembre

In nove strade di Milano, domenica 24 settembre, il parcheggio delle auto e degli altri veicoli sarà 'off limits'. L'iniziativa, dal nome chiaro, si chiama 'No parking day' ed è stata fortemente voluta da Elena Grandi, assessora all'ambiente e al verde, nell'ambito della Milano Green Week, che prende il via proprio con questa idea.

Per un giorno, quelle nuove strade (grazie anche a un programma elaborato con le associazioni del territorio) saranno vissute "con le persone al posto delle automobili", si legge in una nota dell'amministrazione. Le associazioni avranno a disposizione uno o più stalli di sosta per proporre laboratori, performance, attività d'intrattenimento ed educative. "Per un giorno nove strade simbolo saranno restituite ai cittadini tornando a essere bene comune", commenta l'assessora Grandi: "Occuperemo lo spazio delle auto, che sembra ma non è piccolo, con attività, stand, performance, dimostrando quante cose si possono fare in una strada di quartiere quando è libera e fruibile". Per alcune delle strade prescelte l'assessorato sta già lavorando affinché diventino definitivamente pedonali.

Le strade del No parking day

Le attività si avvieranno a orari diversi, a partire dalle 10. Ecco le nove strade prescelte: via Cesare da Sesto (Municipio 1, ore 10), via Gluck (Municipio 2, ore 13), via Monteverdi (Municipio 3, ore 12), viale Campania (Municipio 4, ore 11), via Gentilino (Municipio 5, ore 18), via Zuara (Municipio 6, ore 17), via Anselmo da Baggio (Municipio 7, ore 16), via Castellino da Castello (Municipio 8, ore 15) e via Pepe (Municipio 9, ore 14).